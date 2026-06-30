Россияне накрыли областной центр дронами: есть раненые и разрушения детали (фото)

Атака в Запорожье.

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Во вторник, 30 июня, российская армия атаковала Запорожье . Оккупанты атаковали областной центр беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне нанесли удар по Запорожью. Повреждено здание, возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении чиновника.

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По данным ГСЧС , на месте попадания на открытой территории загорелись обломки беспилотника. Кроме того, взрывной волной повреждены двухэтажное здание и пять легковых автомобилей.

В результате обстрела по меньшей мере четыре человека получили ранения: 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. По словам медиков, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Россияне нанесли удар по Запорожью.

Россияне нанесли удар по Запорожью.

Россияне нанесли удар по Запорожью.

Россияне нанесли удар по Запорожью.

Россияне нанесли удар по Запорожью.

Россияне нанесли удар по Запорожью.

Напомним, 29 июня россияне несколько раз нанесли удары по городу Запорожье. В одном из районов дрон устроил по городской маршрутке. В результате удара погибли три человека, а около десяти получили травмы. В частности, ребенок.

Кроме того, накануне Россия дважды ударила по зданию Запорожской ОГА. Первый "прилет" произошел около 18:00, а второй - через два часа. Прошло без травмированных.

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