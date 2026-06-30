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Россияне накрыли областной центр дронами: есть раненые и разрушения детали (фото)
Просто посреди дня агрессор РФ нанесла удар по областному центру.
Во вторник, 30 июня, российская армия атаковала Запорожье . Оккупанты атаковали областной центр беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Россияне нанесли удар по Запорожью. Повреждено здание, возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении чиновника.
По данным ГСЧС , на месте попадания на открытой территории загорелись обломки беспилотника. Кроме того, взрывной волной повреждены двухэтажное здание и пять легковых автомобилей.
В результате обстрела по меньшей мере четыре человека получили ранения: 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. По словам медиков, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Напомним, 29 июня россияне несколько раз нанесли удары по городу Запорожье. В одном из районов дрон устроил по городской маршрутке. В результате удара погибли три человека, а около десяти получили травмы. В частности, ребенок.
Кроме того, накануне Россия дважды ударила по зданию Запорожской ОГА. Первый "прилет" произошел около 18:00, а второй - через два часа. Прошло без травмированных.