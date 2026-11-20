РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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В ночь на пятницу, 20 ноября, армия РФ ударила по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. По меньшей мере, четыре человека пострадали. Также в этом районе зафиксировано попадание на территории жилого комплекса.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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«В жилом комплексе в Шевченковском районе в результате атаки повреждены пять автомобилей и остекление окон первого этажа многоквартирного дома», — отметил он.

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«В результате попадания вражеского дрона по больнице пострадали четыре человека, выбиты более 50 окон. Обследование места обстрела продолжается», — уточнил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, в результате ночной баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Движение между берегами Днепра существенно усложнено.

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