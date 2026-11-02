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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне накрыли областной центр — власти сообщили, что происходит с утра

Утром в Одессе продолжается работа по ликвидации последствий вражеской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Ночью враг атаковал Одессу. Под ударом оказались объекты инфраструктуры. По последним данным, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Четыре человека получили ранения. Им оказали необходимую помощь. Под ударом оказались объекты инфраструктуры. Повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах», — отметил он.

Сейчас на месте работают все службы и оперативный штаб. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье. В результате атаки возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров и не допустили распространение огня на большую площадь.

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