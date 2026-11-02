Последствия атаки / © Associated Press

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Ночью враг атаковал Одессу. Под ударом оказались объекты инфраструктуры. По последним данным, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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«Четыре человека получили ранения. Им оказали необходимую помощь. Под ударом оказались объекты инфраструктуры. Повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах», — отметил он.

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Сейчас на месте работают все службы и оперативный штаб. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье. В результате атаки возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров и не допустили распространение огня на большую площадь.

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