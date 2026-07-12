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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне накрыли Одесчину — что известно о последствиях

В результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия удара

Последствия удара / © Associated Press

Ночью враг снова массированно атаковал Одесчину ударными беспилотниками.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«В Одесском районе в результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта. Также пострадал жилищный сектор: повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля», — отметил он.

По его данным, травмированных или погибших нет. Продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксированы разрушения в двух районах города после вражеской атаки. Россияне били «Шахедами».

В Кривом Роге – двое погибших. По данным главы ОВА Александра Ганжи, в Днепропетровской области три человека погибли. Более 10 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками и артиллерией.

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Дата публикации
Количество просмотров
349
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