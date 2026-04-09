Россияне накрыли огнем поселок под крупным областным центром: есть жертвы и разрушения (фото)

Атака в Запорожскую область.

Армия Российской Федерации утром 9 апреля атаковала Запорожский район. оккупанты ударили прямо по жилым домам. Есть жертвы.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне ударили по поселку Балабино, в 15 км от Запорожья. По словам чиновника, нанесено по меньшей мере восемь ударов. В населенном пункте повреждены частные дома, некоторые полностью разрушены.

Что известно о жертвах

«Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району», — сообщил Федоров.

По меньшей мере, один человек погиб. Четверо местных жителей получили ранения.

Заметим, по данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 804 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, ночью 9 апреля РФ ударила по важному объекту в Одесской области. В результате атаки БпЛА произошли повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

Российская армия продолжает сознательно использовать тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Использование беспилотников для ударов по мирным людям стало не случайностью, а частью стратегии ведения войны.