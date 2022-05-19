Россияне нанесли авиаудар по Бахмуту: из-под завалов достали шесть человек

Российские оккупанты обстреляли город Бахмут из самолетов.
В результате были частично разрушены многоэтажки, частный дом и административное здание.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", – проинформировал Кириленко.
Он добавил, что людей из Бахмута и дальше эвакуируют, а из 73 тысяч жителей города остаются чуть больше 20 тысяч.
Напомним, что в Донецкой области интенсивность обстрелов не уменьшается. В сутки — 10 погибших и 7 раненых. Без газа осталось с. Нью-Йорк. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке. В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа. Продолжается эвакуация гражданского населения.
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