Россияне нанесли авиаудар по Бахмуту: из-под завалов достали шесть человек

Россияне нанесли авиаудар по Бахмуту: из-под завалов достали шесть человек

Российские оккупанты обстреляли город Бахмут из самолетов.

В результате были частично разрушены многоэтажки, частный дом и административное здание.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", – проинформировал Кириленко.

Он добавил, что людей из Бахмута и дальше эвакуируют, а из 73 тысяч жителей города остаются чуть больше 20 тысяч.

Напомним, что в Донецкой области интенсивность обстрелов не уменьшается. В сутки — 10 погибших и 7 раненых. Без газа осталось с. Нью-Йорк. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке. В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа. Продолжается эвакуация гражданского населения.