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Россияне нанесли авиаудар по Очакову: спасатели не могут потушить масштабный пожар из-за обстрелов

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Россияне нанесли авиаудар по Очакову: спасатели не могут потушить масштабный пожар из-за обстрелов

скриншот с видео / ГСЧС Украины

Враг продолжает атаковать мирные города.

Сегодня, 4 марта, российская авиация атаковала город Очаков Николаевской области. В результате авиаудара вспыхнул масштабный пожар на площади 500 кв. м.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели пытались ликвидировать пожар, но в этом препятствуют оккупанты, которые продолжили обстрелы мирного населения.

"Два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части ликвидируют возгорание складских помещений в г. Очаков. О возгорании на спецлинию 101 известили в 10:04, оно произошло во время авиаудара. Площадь составляет 500 кв. м. По состоянию на 11:45 работы по тушению приостановлены в связи с обстрелами", — проинформировали спасатели.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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