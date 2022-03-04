Россияне нанесли авиаудар по Очакову: спасатели не могут потушить масштабный пожар из-за обстрелов

Россияне нанесли авиаудар по Очакову: спасатели не могут потушить масштабный пожар из-за обстрелов

Враг продолжает атаковать мирные города.

Сегодня, 4 марта, российская авиация атаковала город Очаков Николаевской области. В результате авиаудара вспыхнул масштабный пожар на площади 500 кв. м.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели пытались ликвидировать пожар, но в этом препятствуют оккупанты, которые продолжили обстрелы мирного населения.

"Два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части ликвидируют возгорание складских помещений в г. Очаков. О возгорании на спецлинию 101 известили в 10:04, оно произошло во время авиаудара. Площадь составляет 500 кв. м. По состоянию на 11:45 работы по тушению приостановлены в связи с обстрелами", — проинформировали спасатели.