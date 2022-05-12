Россияне нанесли авиаудары по городу Новгород-Северский: есть погибшие и раненые (фото)

Россияне нанесли авиаудары по городу Новгород-Северский: есть погибшие и раненые (фото)

В ночь на четверг, 12 мая, армия Российской Федерации нанесла несколько авиаударов городу Новгород-Северский Черниговской области.

Оккупанты государства-террориста обстреляли объекты критической инфраструктуры. В частности, повреждены школы, административные здания и частные дома.

Об этом сообщил руководитель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Война продолжается. Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры", — говорится в его сообщении.

По словам Чауса, в результате атаки российских оккупантов есть погибшие и раненые. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.

Как сообщалось, по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Республики Беларусь от 24 февраля. В основном оккупанты использовали ракеты "Искандер" и "Точка-У", крылатые и баллистические ракеты.

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