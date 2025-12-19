ТСН в социальных сетях

Россияне нанесли авиаудары по Запорожью: есть раненые и разрушения (фото)

На месте одного из попаданий в Запорожье возник пожар. Медики оказывают помощь пострадавшим жителям.

Спасатели помогают гражданским после атаки на Запорожье 19 декабря

Дополнено новыми материалами

Российские войска 19 декабря нанесли авиаудары по Запорожью. Есть частичные разрушения, повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС Украины.

Россияне нанесли по Запорожью два авиаудара. Повреждены частные дома и гаражи. Возникли несколько пожаров.

Так, произошло частичное разрушение и возгорание двухэтажного частного жилого дома. Взрывная волна повредила соседние здания: там выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли.

По предварительным данным, из-за российской атаки пострадали четыре человека: женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина. У одной женщины была острая реакция на стресс. На месте атаки с ней работают медики.

Психологи ГСЧС оказали помощь пяти людям, из них один ребенок.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, российские оккупанты атаковали Запорожье и 18 декабря. Целью вражеских ударов стала гражданская инфраструктура города.

Еще за день до того, 17 декабря, захватчики нанесли авиаудары по домам Запорожья. Из-за этого пострадали 30 человек, пятеро из которых — дети.

