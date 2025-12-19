Россияне нанесли авиаудары по Запорожью: есть раненые и разрушения (фото)

Спасатели помогают гражданским после атаки на Запорожье 19 декабря

Дополнено новыми материалами

Российские войска 19 декабря нанесли авиаудары по Запорожью. Есть частичные разрушения, повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС Украины.

Россияне нанесли по Запорожью два авиаудара. Повреждены частные дома и гаражи. Возникли несколько пожаров.

Так, произошло частичное разрушение и возгорание двухэтажного частного жилого дома. Взрывная волна повредила соседние здания: там выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли.

По предварительным данным, из-за российской атаки пострадали четыре человека: женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина. У одной женщины была острая реакция на стресс. На месте атаки с ней работают медики.

Психологи ГСЧС оказали помощь пяти людям, из них один ребенок.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, российские оккупанты атаковали Запорожье и 18 декабря. Целью вражеских ударов стала гражданская инфраструктура города.

Еще за день до того, 17 декабря, захватчики нанесли авиаудары по домам Запорожья. Из-за этого пострадали 30 человек, пятеро из которых — дети.