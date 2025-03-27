Россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову: количество пострадавших стремительно возросло

Вечером 26 марта армия РФ нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Харькова. В результате атаки пострадали 11 человек.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, острой реакцией на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.

В результате массированного удара дронов в городе повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки.

Как сообщалось, на днях российский "Шахед" прилетел во время футбольного матча в Харькове.

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