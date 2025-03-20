Россияне нанесли массированный удар по Кропивницкому: что известно (фото)

Среди раненых есть дети.
Ночью против 20 марта российские войска нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал минимум 21 беспилотник. Есть потерпевшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Известно, что телесные повреждения получили десять жителей, среди которых четверо — детей. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы.
Отмечается, что из-за российского удара в городе повреждены частные дома в жилом секторе и многоэтажки.
Как сообщалось, этой ночью Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку. Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.
Читайте также: