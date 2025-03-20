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Россияне нанесли массированный удар по Кропивницкому: что известно (фото)

Россияне нанесли массированный удар по Кропивницкому: что известно (фото)

Последствия атаки РФ на Кропивницкий / Фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Среди раненых есть дети.

Ночью против 20 марта российские войска нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал минимум 21 беспилотник. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Известно, что телесные повреждения получили десять жителей, среди которых четверо — детей. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы.

Отмечается, что из-за российского удара в городе повреждены частные дома в жилом секторе и многоэтажки.

Как сообщалось, этой ночью Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку. Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

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