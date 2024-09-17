Россияне нанесли массированный удар по Сумам: силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам

Находитесь в укрытиях.
Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный удар по городу Сумы.
Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.
Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам.
Берегите себя и находитесь в укрытиях.
Напомним, днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.
Читайте также:
- Ракетная атака на Сумы: Россия ударила по помещению учебного заведения — что известно о последствиях
- Враг нанес авиаудару по Сумам: ОВА сообщила о последствиях
- Обстрел предприятия в Сумах: россияне убили двух женщин — подробности трагедии