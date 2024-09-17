Россияне нанесли массированный удар по Сумам: силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам

Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный удар по городу Сумы.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам.

Берегите себя и находитесь в укрытиях.

Напомним, днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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