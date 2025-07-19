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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне нанесли наибольший удар по Павлограду: что известно

В городе возникли значительные повреждения и возгорания.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака

Атака. / © Getty Images

Ночью и утром 19 июля РФ массированно атаковала Павлоград Днепропетровской области. Это был самый массированный удар ракетами и беспилотниками на город.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв по взрыву. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками", - подчеркнул чиновник.

Из-за российской атаки в городе повреждена пожарная часть, промышленные предприятия и жилая пятиэтажка В результате ударов в Павлограде возникли возгорания.

Кроме того, вечером войска РФ направились на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары.

Как сообщалось, вечером 18 июля в Днепре раздалась серия взрывов. Мониторинги сообщали об атаке баллистики.

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