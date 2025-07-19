Россияне нанесли наибольший удар по Павлограду: что известно

Атака. / © Getty Images

Реклама

Ночью и утром 19 июля РФ массированно атаковала Павлоград Днепропетровской области. Это был самый массированный удар ракетами и беспилотниками на город.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв по взрыву. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками", - подчеркнул чиновник.

Реклама

Из-за российской атаки в городе повреждена пожарная часть, промышленные предприятия и жилая пятиэтажка В результате ударов в Павлограде возникли возгорания.

Кроме того, вечером войска РФ направились на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары.

Как сообщалось, вечером 18 июля в Днепре раздалась серия взрывов. Мониторинги сообщали об атаке баллистики.

Дата публикации 23:47, 18.07.25 Количество просмотров 81 Под Москвой после взрывов возник пожар возле аэропорта "Домодедово"