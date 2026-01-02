- Дата публикации
- Украина
- 116
- 1 мин
Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов по Запорожью: в городе есть возгорание
В результате массированной вражеской атаки по Запорожью зафиксировано по меньшей мере девять ударов и возгорание в одном из районов города, предварительно — без пострадавших.
Российские войска совершили массированную атаку на Запорожье . Предварительно, враг нанес по меньшей мере девять ударов по областному центру. В результате обстрелов в городе зафиксировано возгорание в одном из районов.
О ситуации сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По имеющейся на данный момент информации, обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, последствия атаки уточняются.
Воздушная тревога продолжается на всей территории Запорожской области. Жителей призывают оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.
Напомним, что 31 декабря российские военные в течение дня также периодически наносили удары по Запорожью.