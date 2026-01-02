ТСН в социальных сетях

Украина
116
1 мин

Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов по Запорожью: в городе есть возгорание

В результате массированной вражеской атаки по Запорожью зафиксировано по меньшей мере девять ударов и возгорание в одном из районов города, предварительно — без пострадавших.

Елена Кузьмич
Российские войска совершили массированную атаку на Запорожье . Предварительно, враг нанес по меньшей мере девять ударов по областному центру. В результате обстрелов в городе зафиксировано возгорание в одном из районов.

О ситуации сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По имеющейся на данный момент информации, обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, последствия атаки уточняются.

Воздушная тревога продолжается на всей территории Запорожской области. Жителей призывают оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Напомним, что 31 декабря российские военные в течение дня также периодически наносили удары по Запорожью.

116
