Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов по Запорожью: в городе есть возгорание

Удар РФ по Запорожью

Российские войска совершили массированную атаку на Запорожье . Предварительно, враг нанес по меньшей мере девять ударов по областному центру. В результате обстрелов в городе зафиксировано возгорание в одном из районов.

О ситуации сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По имеющейся на данный момент информации, обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, последствия атаки уточняются.

Воздушная тревога продолжается на всей территории Запорожской области. Жителей призывают оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Напомним, что 31 декабря российские военные в течение дня также периодически наносили удары по Запорожью.