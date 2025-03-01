Россияне нанесли по Сумщине: повреждены частные дома и инфраструктура

Местные власти призывают граждан не игнорировать воздушную тревогу и беречь себя и близких.

Вечером 1 марта российские войска нанесли авиационные удары по Ахтырскому району Сумщины, применив дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

Также оккупанты атаковали беспилотниками жилые кварталы в пределах Сумской общины, повреждены частные дома.

Последствия обстрела уточняются, а на месте работают спасатели.

Напомним, в Генштабе ВСУ прокомментировали информацию о якобы прорыве российскими войсками границы в Сумской области. Там подчеркнули, что враг был отброшен на территорию России.

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