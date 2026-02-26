Россияне нанесли повторный удар по одному из областных центров: целили по детям

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Армия РФ повторно ударила по Запорожью 26 февраля. Враг целил по детям.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он отметил, что удар по областному центру продолжается.

«Еще один вражеский удар. Зафиксировано повреждение здания одного из учебных заведений. На место направлен наряд для обследования», - сообщил он.

По информации Федорова, попадание произошло вне территории здания. Во время тревоги дети – 41 – находились в укрытии.

"Травмированных нет", - заключил Федоров.

В результате атаки часть Запорожья оказалась без тепла.

«В самом Запорожье из-за обесточения временно приостановлено теплоснабжение в части города. Задействованы резервные источники питания», - сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним, ночью 26 февраля Россия массированно атаковала Запорожье. Есть повреждения жилья и инфраструктуры. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подчеркнул: РФ продолжает терроризировать мирное население, пытаясь покинуть город без тепла в холодное время года.