Россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Сумы: что известно

Один из районов города остался без света и газа.
Ночью 13 августа армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы. По меньшей мере, один человек получил травмы.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Последствия вражеской атаки уточняются", — говорится в сообщении.
Между тем начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко уточнил, что один человек травмирован. Потерпевшего госпитализировали.
"Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ. Сейчас выезд из Веретеновки на ул. Ковпака напрямую пока невозможен", — сообщил Дрозденко.
Напомним, утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.
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