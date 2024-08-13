Россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Сумы: что известно

Один из районов города остался без света и газа.

Ночью 13 августа армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы. По меньшей мере, один человек получил травмы.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Последствия вражеской атаки уточняются", — говорится в сообщении.

Между тем начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко уточнил, что один человек травмирован. Потерпевшего госпитализировали.

"Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ. Сейчас выезд из Веретеновки на ул. Ковпака напрямую пока невозможен", — сообщил Дрозденко.

Напомним, утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.

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