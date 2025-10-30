ТСН в социальных сетях

Россияне нанесли ракетный дар по Днепру: куда "прилетело"

Ночью Днепропетровщина пережила массированную атаку дронов и ракетный удар.

Ирина Лабьяк
Ракетный удар

Ракетный удар / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, направив ракету на предприятие. В то же время в Днепропетровской области силы ПВО сбили 22 вражеских беспилотника.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

«Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет», — указано в заявлении главы ОВА.

В то же время российские дроны попали по Покровской и Николаевской громадах Синельниковского района. Вспыхнули пожары. Были повреждены инфраструктура и частные дома. Обошлось без пострадавших.

Оккупанты атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией. Под ударами находились Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Погибших нет.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия устроила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Взрывы гремели в разных уголках государства.

Под вражеской атакой в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура, сообщили в Министерстве энергетики.

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света.

