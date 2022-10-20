Россияне нанесли ракетный удар по детской спецшколе в Запорожской области

В четверг, 20 октября, около 7:20 армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Запорожской области : попали в детскую спецшколу.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, россияне нанесли удар по территории детской специализированной школы в поселке Камышеваха.

"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Эти изверги обязательно будут наказаны", — говорится в сообщении Тимошенко.

К слову, воздушная тревога в области объявлена в 07:13. Она продолжалась до 07:34.

Напомним, в ночь на среду, 19 октября, российские кафиры обстреляли Орехов. Атака продолжалась семь часов подряд. Ранены восемь мирных жителей. Оккупационные войска выпустили ракеты С-300 по Гуляйполю. Разрушена местная школа.

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