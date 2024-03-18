Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: что известно о "прилете"

Информации о погибших нет.

В понедельник, 18 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Конотопу Сумской области. Повреждена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 18 марта, враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района", — говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы.

По предварительной информации, погибших нет, подчеркнули в ОВА.

В свою очередь городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил, что из-за повреждений инфраструктуры отсутствует тепло и горячее водоснабжение в одном из микрорайонов города. Соответствующие службы работают над устранением последствий.

Напомним, день 18 марта во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Впоследствии военные сообщили, что оккупанты запустили ракету в направлении Конотопа.

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