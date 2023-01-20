Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: били по гражданской инфраструктуре

Оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре, говорит мэр города.

Сегодня утром, 20 января, российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Он отметил, что российские военные ударили по гражданской инфраструктуре.

"Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия", — сообщил Гончаренко.

В местных Telegram-каналах сообщают, что ракета упала якобы у детского сада в одном из районов города.

Напомним, 9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Ракета попала в проезжую часть и автомобиль с людьми. 2 человека, находившиеся в машине, погибли.

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