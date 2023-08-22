Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: возникли проблемы с электричеством

Пострадал один человек.

На рассвете вторника, 22 августа, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Взрыв в Кривом Роге раздался на рассвете. Враг нанес ракетный удар. Предварительно, пострадал один человек. Мужчине оказали помощь, лечиться амбулаторно", — сообщил глава ОВА.

В результате удара повреждены 20 частных домов, а также линия электропередач.

"Сейчас осуществляется перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта. Работают все службы", — сообщил он.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, из-за проблем на сети несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система работает генераторы.

Кроме того, российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район области. По словам главы ОВА, оккупанты попали в частное предприятие. В результате попадания произошел пожар. Спасатели ликвидировали возгорание. Прошло без погибших и раненых.

Еще одна атака на территорию района произошла утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Поврежден в результате атаки РФ здание. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россияне атаковали Днепропетровщину. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россияне атаковали Днепропетровщину дронами. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, утром 22 августа в Кривом Роге раздался взрыв. Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 05:32 до 06:49. Перед взрывом воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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