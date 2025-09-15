ТСН в социальных сетях

Украина
1246
1 мин

Россияне нанесли ракетный удар по людям, которые собирали урожай на Сумщине: много раненых

Россияне атаковали поле на Сумщине, где работали мирные люди. Они получили ранения и повреждена техника.

Ирина Лабьяк
Поврежденная сельскохозяйственная техника из-за атаки на Сумскую область

Поврежденная сельскохозяйственная техника из-за атаки на Сумскую область / © Сумская ОВА

Российские войска вечером 14 сентября нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде Сумской области. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Целью врага во время атаки на село в Боромлянской громаде стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника.

Пострадали люди, которые собирали урожай. Так, госпитализированы 11 раненых мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Также повреждена техника: тракторы и комбайны.

«Как можно быстрее выздороветь каждому пострадавшему», — пожелали в ОВА.

Поврежденная сельскохозяйственная техника из-за атаки на Сумскую область / © Сумская ОВА

К слову, вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября Украину атаковали российские дроны «Шахед». Вражеские беспилотники фиксировались на севере и востоке страны.

Ночью враг трижды ударил по Запорожскому району. В результате атаки возникли пожары, все они уже ликвидированы силами экстренных служб. Последствия обстрелов и масштабы повреждений уточняются.

