Россияне нанесли ракетный удар по людям, которые собирали урожай на Сумщине: много раненых
Россияне атаковали поле на Сумщине, где работали мирные люди. Они получили ранения и повреждена техника.
Российские войска вечером 14 сентября нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде Сумской области. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Целью врага во время атаки на село в Боромлянской громаде стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника.
Пострадали люди, которые собирали урожай. Так, госпитализированы 11 раненых мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Также повреждена техника: тракторы и комбайны.
«Как можно быстрее выздороветь каждому пострадавшему», — пожелали в ОВА.
К слову, вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября Украину атаковали российские дроны «Шахед». Вражеские беспилотники фиксировались на севере и востоке страны.
Ночью враг трижды ударил по Запорожскому району. В результате атаки возникли пожары, все они уже ликвидированы силами экстренных служб. Последствия обстрелов и масштабы повреждений уточняются.