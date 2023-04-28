Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани: жуткие фото и видео

оккупанты запустили две ракеты по городу.

В ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Спасательные работы продолжаются.

ТСН.ua собрал фото и видео последствий вражеских попаданий в жилой дом.

Фотографиями в своем Facebook поделился президент Владимир Зеленский. "Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит", — подчеркнул глава государства.

В результате попадания в дом в Умани разрушен целый подъезд. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Российская армия атаковала Умань двумя ракетами. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Ракета РФ разрушила подъезд жилого дома в Умани. Фото: Игорь Табурец.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что спасательные работы продолжаются. Работает Мобильно-спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС из Киева и кинологи. Развернут пункт оказания помощи населению и работают психологи ГСЧС.

Спасатели на месте попадания по многоэтажке в городе Умань. / Фото: МВД

Поисково-спасательные работы в Умани на месте попадания ракеты РФ продолжаются.

Видео с места попадания ракеты появилось на странице Национальной полиции Украины. "Полиция работает на местах и документирует преступления государства-террориста против украинского народа. Следственные действия на месте продолжаются", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился на своей странице в соцсети видео с места ракетного удара по дому в Умани.

Ракетный удар по Умани

На рассвете 28 апреля в Умани была объявлена воздушная тревога. Российская армия ударила по городу ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

Сначала в ОВА сообщили о трех погибших, впоследствии – о шести. По состоянию на 10:00 известно о десяти жертвах российского ракетного удара. Поисково-спасательные работы на месте ракетных ударов продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку противника. он назвал Россию государством-террористкой и подчеркнул, что "не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности".

Глава Офиса президента Андрей Ермак удар в ночное время суток, когда люди находились в своих домах и спали, название "типичным почерком российских террористов".

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