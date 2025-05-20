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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: детали

Последствия ракетной атаки на Сумщину уточняются. На месте работают аварийные службы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

Врагнанес ракетный удар по Шосткинской громаде Сумской области, в результате чего пострадала инфраструктура одного из местных предприятий.

Об этом сообщила Сумская ОВА

«Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция», — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что детали последствий сейчас выясняются.

Напомним, ночью армия РФ ударила по Украине «Шахедами».

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