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Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: детали
Последствия ракетной атаки на Сумщину уточняются. На месте работают аварийные службы.
Врагнанес ракетный удар по Шосткинской громаде Сумской области, в результате чего пострадала инфраструктура одного из местных предприятий.
Об этом сообщила Сумская ОВА
«Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция», — говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что детали последствий сейчас выясняются.
Напомним, ночью армия РФ ударила по Украине «Шахедами».