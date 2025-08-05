Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: есть погибшие

Ракетный удар. / © Associated Press

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Утром 5 августа российские военные нанесли ракетный удар по Сумскому району. Оккупанты атаковали сельскохозяйственное предприятие. Есть погибшие.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Около 10:00 враг атаковал Песчанский старостат Сумской общины. Россияне попали в сельскохозяйственное предприятие", - проинформировал чиновник.

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По предварительным данным, из-за "прилета" ракеты два человека погибли.

В настоящее время на месте российского удара работают экстренные службы, идет поисково-спасательная операция.

Заметим, что в 09:35 в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Местные медиа сообщали, что в Сумах был слышен звук взрыва. Между тем, ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Напомним, этой ночью россияне ударили по Украине баллистикой и "Шахедами" . Силы ПВО уничтожили 29 дронов. Кроме того, зафиксировано попадание 17 БпЛА и баллистической ракеты на восточном направлении.

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В частности, Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны . В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, приватный сектор. Кроме того, поврежден местный вокзал, погиб один работник.

Дата публикации 13:32, 04.08.25 Количество просмотров 53 Кинжалы на Хмельнитчину. Что хотят поймать? Донецкий аэропорт восстанавливают - зачем?