ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
665
Время на прочтение
1 мин

Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: есть погибшие

В настоящее время на месте ракетного удара на сельхозпредприятии идет поисково-спасательная операция.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

Утром 5 августа российские военные нанесли ракетный удар по Сумскому району. Оккупанты атаковали сельскохозяйственное предприятие. Есть погибшие.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Около 10:00 враг атаковал Песчанский старостат Сумской общины. Россияне попали в сельскохозяйственное предприятие", - проинформировал чиновник.

По предварительным данным, из-за "прилета" ракеты два человека погибли.

В настоящее время на месте российского удара работают экстренные службы, идет поисково-спасательная операция.

Заметим, что в 09:35 в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Местные медиа сообщали, что в Сумах был слышен звук взрыва. Между тем, ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Напомним, этой ночью россияне ударили по Украине баллистикой и "Шахедами" . Силы ПВО уничтожили 29 дронов. Кроме того, зафиксировано попадание 17 БпЛА и баллистической ракеты на восточном направлении.

В частности, Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны . В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, приватный сектор. Кроме того, поврежден местный вокзал, погиб один работник.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie