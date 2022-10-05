Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью

Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает противовоздушная оборона. Жителей Запорожья просят не пренебрегать сигналами о тревоге.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", — говорится в сообщении руководителя области.

К слову, воздушная тревога в области была объявлена в 09:15. По состоянию на 09:35 она продолжается.

Как сообщалось, в ночь на 5 октября российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области. Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

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