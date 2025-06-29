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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4395
Время на прочтение
1 мин

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: подробности

Россия продолжает атаковать украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

РФ нанесла ракетный удар по Запорожью .

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

  • Поврежден производственное помещение одного из предприятий.

  • Предварительно люди не пострадали.

  • Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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