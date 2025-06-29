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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: подробности
Россия продолжает атаковать украинские города.
РФ нанесла ракетный удар по Запорожью .
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Поврежден производственное помещение одного из предприятий.
Предварительно люди не пострадали.
Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.