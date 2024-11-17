Россияне нанесли три удара по Запорожью: в ОВА сообщили, какие последствия

Россияне нанесли три удара по Запорожью. Как и по всей территории Украины, целили по критической инфраструктуре области.

Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По состоянию на 08:46, информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются.

"Где возможно, экстренные службы уже работают", – отметил Федоров.

По уточненной информации, из-за вражеской атаки на Запорожье получили ранения два человека.

"59-летний мужчина в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь. 18-летний юноша после осмотра врачей от госпитализации отказался", - отметил глава Запорожской ОВА.

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. В ЦПИ СНБО прокомментировали атаку, вспомнив рассказы конспирологов о "тайных переговорах" и "не бить по энергетике". Там напомнили: в течение месяца говорилось, что у врага накоплены ракеты для обстрела. Следовательно, Украина к этому готовилась.

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