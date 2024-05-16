Россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Волчанской громаде: Синегубов рассказал о пострадавших

В результате атаки, в частности, пострадал начальник Волчанской городской военной администрации.

Российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской общины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

“Оккупанты варварски нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской общины. Посреди бела дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы”, — рассказал Олег Синегубов.

По его словам, в результате атаки пострадали пятеро местных жителей: двое медиков, двое водителей и начальник Волчанской городской военной администрации.

Напомним, что наступление РФ на Харьковщине создало для ВСУ одну из самых больших проблем с начала войны.

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