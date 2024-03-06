Россияне нанесли удар по Боровой на Харьковщине: 1 человек погиб, еще 7 ранены (видео)

По словам Цаплиенко, мужчину спасти не удалось, и он просто сгорел заживо. А женщину, к счастью, удалось извлечь из-под завалов живой.

Российские кафиры сегодня, 6 марта, нанесли циничный удар по жилым домам в поселке Боровая на Харьковщине.

В Сети появились кадры спасения гражданской женщины из-под завалов.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, украинские пограничники, случайно проезжавшие неподалеку, спасли двоих детей и раненую женщину из-под завалов разрушенного дома.

К сожалению, мужчину спасти не удалось, и он просто сгорел заживо.

Последствия российского удара по Боровой

"Тяжелые кадры. Но мир должен понимать, что именно так российские военные преступники хотят поступить со всем украинским народом", – отметил Цаплиенко.

Россияне нанесли удар по Боровой на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что погибшему было 70 лет. Известно о 7 пострадавших, из них – трое несовершеннолетних ребят.

"73-летний гражданский с травмами от обломков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести. У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У трех юношей в возрасте от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил обломочное ранение.

Оказывается медпомощь всем пострадавшим. Ликвидация последствий продолжается", – отметил глава ОВА.

Читайте также: