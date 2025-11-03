Бойцы ВСУ / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска 1 ноября нанесли удар по украинским военным в глубоком тылу, когда те выстроились на плацу для награждения. Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

Об этом журналист ТСН сообщил на своей Facebook-странице.

Он уточнил, что брата вместе с побратимами собрали на открытой местности на плацу для награждения, когда враг нанес по ним удар баллистикой.

"Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась», — отметил журналист.

За день до трагедии «Знахаря» сняла на видео пресс-служба его бригады. Бойца ставили в пример другим.

«Он выносил раненых, спасал побратимов — не зря позывной „Знахарь“. С „матроса противотанкиста“ стал пилотом БпЛА. Был первым, кто начал летать на оптике. Он учил и мотивировал побратимов… В конце концов, когда его отпустили в отпуск за границу, он вернулся. В субботу его убили», — говорится в сообщении Дмитрия Святненко.

Он также распространил короткое видео о погибшем брате.

Напомним, накануне группировка войск «Восток» сообщила о российском ракетно-дроновом ударе 1 ноября по громадам Днепропетровской области, включая Никополь. Сообщалось о погибших и раненых в результате атаки среди военнослужащих ВСУ. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента. В частности, проверяется своевременность оповещения об опасности, а также соблюдение запрета на проведение совещаний и собраний на открытой местности.

Что известно о других ударах по полигонам ВСУ?

Российские войска 16 октября нанесли массированный удар по Украине, в частности двумя баллистическими ракетами по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в тыловой части страны. Оперативное командование «Юг» сообщило о потерях. Главком ВСУ Александр Сырский поручил провести служебное расследование.

24 сентября российские оккупанты атаковали учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ двумя баллистическими ракетами «Искандер». В результате прямого попадания в укрытие не удалось полностью избежать потерь среди личного состава, были пострадавшие.

В ночь на 12 августа захватчики нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки группа военных попала под кассетные боеприпасы. Известно об одном погибшем, 11 раненых различной степени тяжести и еще 12 травмированных (акубаротравма, острый стресс).

По данным The New York Times, 21 июля российская ракета попала в столовую тренировочного лагеря ВСУ возле Кропивницкого, убив по меньшей мере 12 иностранных добровольцев. Военнослужащие на условиях анонимности сообщили о несрабатывании сирены и отсутствии аптечек. На фоне этой трагедии Сырский приказал максимально переместить обучение в укрытые подземные помещения.