Россияне нанесли удар по Харькову: что известно о последствиях

В некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением.

Вечером в воскресенье, 20 октября, в трех районах Харькова раздались взрывы. Российская авиация атаковала город управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, после ударов по городу российских террористов в некоторых районах Харькова возникли проблемы с электроснабжением.

Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что один "прилет" произошел в Основянском районе города, возле жилого дома.

"На данный момент имеем сведения о четырех пострадавших", — написал он.

Еще один удар российские террористы нанесли по Киевскому району города. По информации, которая требует подтверждения, возле одного из супермаркетов повреждена автозаправка.

"Профильные экстренные службы выехали на места вражеских попаданий в Харькове. Осмотр продолжается", — сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Напомним, армия РФ пытается продвигаться в Харьковской области. Оккупанты хотят взять Харьков под огневой контроль. Украинские военные готовятся к обострению на этом участке фронта в ближайшее время.

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