Россияне нанесли удар по Купянску: двое людей погибли под оборванными электропроводами (фото)

По предварительной информации, российские террористы применили для авиаудара КАБ-1500.

В субботу, 9 ноября, российская террористическая армия нанесла авиационный удар по городу Купянску в Харьковской области. В результате обстрела погибли двое людей, на которых упали оборванные провода электросети.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Ударом российской авиации в городе повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.

Последствия обстрела города Купянска в Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела города Купянска в Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела города Купянска в Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранение получил 61-летний мужчина.

“В результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Последствия обстрела города Купянска в Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, российские террористы применили для авиаудара КАБ-1500.

Напомним, ранее в поселке Ковшаровцы Купянского района Харьковщины в результате вражеского удара по пятиэтажному дому был разрушен целый подъезд.

«У нас стреляют круглосуточно»! Немедленная эвакуация из Купянского района

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