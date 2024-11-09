Россияне нанесли удар по Купянску: двое людей погибли под оборванными электропроводами (фото)

По предварительной информации, российские террористы применили для авиаудара КАБ-1500.
В субботу, 9 ноября, российская террористическая армия нанесла авиационный удар по городу Купянску в Харьковской области. В результате обстрела погибли двое людей, на которых упали оборванные провода электросети.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Ударом российской авиации в городе повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.
Ранение получил 61-летний мужчина.
“В результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются”, – говорится в сообщении прокуратуры.
По предварительной информации, российские террористы применили для авиаудара КАБ-1500.
Напомним, ранее в поселке Ковшаровцы Купянского района Харьковщины в результате вражеского удара по пятиэтажному дому был разрушен целый подъезд.
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