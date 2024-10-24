Россияне нанесли удар по "Новой почте" в Донецкой области: видео

Известно о 2 погибших и одном раненом.

В четверг, 24 октября, российская оккупационная армия нанесла целенаправленный удар по отделению "Новой почты" в Алексеево-Дружковке Донецкой области. Повреждены также админздания.

Видео последствий удара опубликовала пресс-служба Донецкой ОВА.

На опубликованных кадрах видны разрушенные здания, охваченные пожаром, а также охваченный огнем легковой автомобиль.

Россияне нанесли удар по "Новой почте" в Донецкой области

Как сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, на месте удара продолжается поисково-спасательная операция, спасатели ГСЧС тушат пожар.

Известно о 2 погибших и одном раненом.

“Снова призываю всех гражданских: эвакуируйте в более безопасные регионы Украины! Эвакуация спасает жизнь!” – обратился к жителям области Вадим Филашкин.

Напомним, накануне, 23 октября, российская армия ударила по частному сектору села Александро-Калиново, что в Краматорском районе Донецкой области. Два человека погибли.

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