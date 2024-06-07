Россияне нанесли удар по Полтавской области: первые подробности

В пятницу, 8 июня, армия Российской Федерации атаковала Полтавскую область. Произошло попадание.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, попадание в частный дом", — говорится в сообщении.

Детали атаки глава ОВА обещает предоставить впоследствии.

Заметим, что воздушная тревога в Полтавской области продолжалась чуть больше половины ветки — с 14:51 до 15:26. ПС ВСУ предупреждали о ракете в направлении области. Мониторинги информировали о взрывах в орбласте.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня взрывы произошли в Хмельницкой области. В пределах региона силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей.

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