Россияне нанесли удар по Полтавской области: первые подробности

ПС предупреждали о ракете.
В пятницу, 8 июня, армия Российской Федерации атаковала Полтавскую область. Произошло попадание.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
"Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, попадание в частный дом", — говорится в сообщении.
Детали атаки глава ОВА обещает предоставить впоследствии.
Заметим, что воздушная тревога в Полтавской области продолжалась чуть больше половины ветки — с 14:51 до 15:26. ПС ВСУ предупреждали о ракете в направлении области. Мониторинги информировали о взрывах в орбласте.
Как сообщалось, в ночь на 7 июня взрывы произошли в Хмельницкой области. В пределах региона силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей.