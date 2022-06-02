Россияне нанесли удар по школе в Харькове, убив женщину: подробности обстрелов в городе и области (фото)

Россияне нанесли удар по школе в Харькове, убив женщину: подробности обстрелов в городе и области (фото)

Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области, убив женщину и ранив троих мужчин.

За сутки российские войска нанесли удары по Харькову и нескольким населенным пунктам области. Оккупанты обстреляли частные дома, хозяйственные постройки, школу и производственное здание. В результате вражеских ударов погибла одна женщина, еще трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

"В общей сложности за сутки спасатели совершили 19 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 13, в том числе пожаров, вызванных обстрелами — 4, пожаров, которые произошли по другим причинам — 9, также 3 — для оказания помощи населению, 3 — для оказания помощи коммунальным службам и проведения аварийно-спасательных работ", — сообщили спасатели.

В результате вражеских обстрелов пожары произошли в Золочевской громаде Богодуховского района, Чугуевском районе области, а также в Киевском и Слободском районе Харькова. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, школа и производственное здание.

Так, в результате обстрела частного сектора в с. Клугино-Башкировка Чугуевского района, вражеский снаряд попал в жилой дом. В результате обстрела пострадали 2 мужчины: 1947 года рождения, который был госпитализирован в Чугуевскую районную больницу и 1958 года рождения, от госпитализации отказался.

Кроме того, приблизительно в 00:13 2 июня снаряд оккупантов попал в общеобразовательную школу Киевского района города Харькова, в результате чего возник пожар. Горело помещение библиотеки на площади 50 кв. м. В 02:14 огонь был ликвидирован. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, а также пострадавшего мужчину. Еще троих женщин удалось спасти.

В 00:20 в Слободском районе Харькова во время обстрела занялось трехэтажное производственно-хозяйственное здание. Площадь пожара составила 1000 кв. м. На ликвидацию возгорания было задействовано 6 единиц техники и 36 чрезвычайников.

Кроме этого, за сутки пиротехники в области ликвидировали 38 вражеских боеприпасов.

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