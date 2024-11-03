Россияне нанесли удар по супермаркету в Харькове: что известно

В результате вражеского обстрела ранения получили четыре человека.
Поздно вечером в воскресенье, 3 ноября, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по супермаркету в Шевченковском районе Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По его словам, в результате вражеского удара ранения получили четыре человека.
"Службы работают на месте попаданий", — написал он.
Напомним, 30 октября Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове. Авиабомба попала между третьим и четвертым этажами, что привело к разрушению почти всего подъезда.
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