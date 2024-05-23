Россияне нанесли удар по "Укрзализныце" на Харьковщине

Российские кафиры нанесли на Харьковщине удар по железнодорожной инфраструктуре. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

“Пока подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв. Поезда продолжают курсировать по графику. Спасибо коллегам, которые продолжают работать ради Украины. Держитесь, харьковчане”, — рассказали в “Укрзализныце”.

Напомним, что кафиры могут открыть на Сумщине еще один фронт.

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