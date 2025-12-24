Россияне нанесли удар по Запорожью: поврежден жилой дом, произошли возгорания

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска атаковали один из районов Запорожья . Предварительно зафиксировано по меньшей мере три вражеских удара по областному центру.

В результате атаки поврежден жилой дом. Также сообщается о возгорании гаражей и автомобилей. На местах работают экстренные службы, идет уточнение всех последствий обстрела.

По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

Информация обновляется.