Россияне нанесли удары КАБами по Харькову: что известно

Вечером в пятницу, 4 октября, российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по городу Харькову и окрестностям. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он попросил харьковчан находиться в укрытиях во время авиаудара врага.

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Городской глава Харькова Игорь Терехов тоже призвал жителей города к осторожности, сообщив, что в Харькове слышны звуки взрывов.

"По предварительной информации, два прилета в лесополосу одного из центральных районов города. Без пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", — добавил он.

Напомним, вечером в среду, 2 октября, после российского авиаудара по Харькову возник пожар в пятиэтажном доме.

Авиабомба прямо в дом! Последствия ночного удара по Харькову!

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