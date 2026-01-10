Россияне нанесли зверский удар по Славянску в Донецкой области: что известно

Славянск / © Национальная полиция Донецкой области

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску, применив управляемую бомбу весом 250 килограммов.

Об этом пишет полиция Донецкой области.

Боеприпас попал в частный двор, нанеся ранения среди гражданского населения и масштабные разрушения.

Обстрел Славянская / © Национальная полиция Днепропетровской области

В результате обстрела пострадали семь человек. Ранения получили пятеро мужчин в возрасте от 37 до 58 лет, а также две женщины — 34 и 70 лет. Полицейские-парамедики оперативно оказали пострадавшим в медицинскую помощь и доставили их в больницу.

Повреждены пять многоэтажных домов и около 20 частных домов. Также пострадали магазин, гараж и легковой автомобиль.

На месте обстрела работают правоохранители. Они фиксируют все последствия удара и собирают доказательства очередного военного преступления русской армии против мирного населения.

Обстрел Славянская / © Национальная полиция Донецкой области

