Россияне напали на съемочную группу "1+1" в Берлине: посольство требует срочного расследования

9 мая россияне и участники акции в честь "Дня победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

Инцидент произошел в Трептов-парке. На это было отреагировано в Посольстве Украины в ФРГ. Там сообщили, что российскоязычный гражданин специально пытался нанести телесные повреждения журналистке и ведущей Наталии Мосейчук.

Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства.

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"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности ", — призвали в посольстве.

Напомним, во время съемки сюжета россияне и участники акции в честь "Дня победы" в Берлине напали на съемочную группу ТСН. Известно, что нападение совершили участники акции, пришедшие в мемориал воинам красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запретную в Германии символику — георгиевские ленты и красные флаги.

Напомним:

В День памяти и примирения ТСН на "1+1" провела телемост между Киевом и Берлином.

Ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.

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