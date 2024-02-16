Россияне направили ракеты на Полтавщину: местные говорят о звуках взрывов

Предварительно, без пострадавших и разрушений.

В Кропивницком во время воздушной тревоги раздался взрыв. Неспокойно было и в Полтавском районе.

Об этом пишет "Общественное".

Как отмечается, в Кропивницком раздался взрыв. Также неспокойно было в Полтавском районе. Местные жители сообщают, что взрывы слышны и в Миргородском районе области.

Предварительно в Кропивницком районе без пострадавших и разрушений.

Напомним, что Зеленский высказался о ситуации в Авдеевке и назвал задачу командования.

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