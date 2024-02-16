Россияне направили ракеты на Полтавщину: местные говорят о звуках взрывов

Предварительно, без пострадавших и разрушений.
В Кропивницком во время воздушной тревоги раздался взрыв. Неспокойно было и в Полтавском районе.
Об этом пишет "Общественное".
Как отмечается, в Кропивницком раздался взрыв. Также неспокойно было в Полтавском районе. Местные жители сообщают, что взрывы слышны и в Миргородском районе области.
Предварительно в Кропивницком районе без пострадавших и разрушений.
Напомним, что Зеленский высказался о ситуации в Авдеевке и назвал задачу командования.
Читайте также:
- Авдеевка глазами защитников: что действительно происходит в городе, который почти окружили россияне
- Россияне хотят захватить не только Авдеевку – ВСУ
- ВСУ отошли с позиций в Авдеевке: детали