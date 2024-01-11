Россияне нашли новый способ поощрения украинцев на ВОТ получать паспорт РФ: что предлагают взамен

Очевидно, захватчики находятся в отчаянии, потому что не могут выполнить задачу руководства по паспортизации.

Так, оккупанты придумали новый способ побуждать украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ. В обмен на никому не нужную "красную книгу" они предлагают людям угли.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, сейчас на ВОТ минусовая температура. К примеру, в Херсонской области россияне выдают людям льготный уголь, но при одном условии – наличие российского паспорта. Судьбы украинцев никогда не интересовали циничных россиян, поэтому они в очередной раз заставляют людей находиться в безвыходном положении. Без паспорта государства-агрессора жители, не имеющие возможности приобрести топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть.

"Значительное количество деревень без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона. Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе", – пишут в Центре.

Ранее речь шла о том, что оккупанты пытаются ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Для этого они запустили интернет-сервис под названием "Я в России".

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