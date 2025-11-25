Россияне нашли слабые места в обороне на одном из направлений: DeepState о ситуации на фронте

Российские военные / Иллюстративные фото / © Укрінформ

После продолжительного периода относительной стабильности на участке фронта в районе города Северск произошли значительные изменения. Российские войска активизировались и преуспевали в продвижении.

Об этом сообщили аналитики мониторингового ресурса DeepState.

Россияне фиксируются непосредственно в южной и восточной частях населенного пункта. Враг применяет различные тактики давления — от штурмовых действий механизированными колоннами до «бесконечного» нашествия пехоты.

Активация врага и слабые места

Как отмечает DeepState, активность врага в районе Северска привела к изменениям на этом участке фронта, которых не было уже долгое время. Российские силы стали все чаще появляться в южной части Северска, а также на его восточных окрестностях.

Враг применяет смешанные методы штурма, пытается найти уязвимые участки и прорвать оборону:

фиксировались попытки штурмовых действий с помощью техники;

были попытки "залететь" на мотоциклах;

пехотные подразделения оказывают «бесконечное» давление.

Аналитики отмечают, что россияне нашли слабые места в обороне и активно туда давят, что обычно заканчивается плохими последствиями для украинских защитников.

Проблема коммуникации на фронте

DeepState также отмечает, что существует проблема коммуникации и достоверности информации на этом участке фронта, которая охватывает территорию от Дроновки до Раздоловки.

«Проблема также всего этого участка… — не всегда достоверная информация, особенно когда речь идет о смежниках. К сожалению, это моментами вылезает боком, как это было в ситуации, где группа украинских военных попала в засаду в южной части Северска, закончившуюся неприятными последствиями», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в настоящее время пытаются окончательно выяснить всю полноту картины в районе Северска. Пока уверенно можно сказать одно — ситуация вокруг города остается напряженной.

Аналитики отметили, что в настоящее время пытаются окончательно выяснить всю полноту картины в районе Северска. Пока уверенно можно сказать одно — ситуация вокруг города остается напряженной.