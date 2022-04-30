"Россияне насиловали девочку и снимали на телефон": волонтер рассказал ужасную историю из Ворзеля

После освобождения городов под Киевом от российских оккупантов правоохранители фиксируют много случаев пыток и насилия со стороны захватчиков.
Гражданин Казахстана Константин Кястутисович месяц спасал людей из оккупированного Ворзеля. В оккупированном россиянами поселке стояло вооружение и проживало много захватчиков. Именно поэтому многие местные жители просили о помощи, ведь многих не пускали на эвакуацию.
Мужчина рассказал "24 каналу" о случае издевательства над девочкой-подростком в Ворзеле.
Константин Кястутисович возил в населенные пункты под Киевом гуманитарную помощь. Во время одной из поездок он выложил из багажника продукты. Туда незаметно залезла девочка.
"Увидел, когда уже отъехал, что у меня между сиденьями лежит ребенок. Я увидел ее взгляд, она просто сказала: "Спасите меня". Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так, и ее могут искать", – вспоминает мужчина.
По словам волонтера, 15-летняя девочка лежала спрятанной до украинского блокпоста. Уже позже она рассказала: над ней издевались и насиловали. Кроме того, на глазах ребенка убили 14-летнего мальчика, а мать подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и впоследствии скончалась. Девочка просидела в подвале десять дней.
"Она рассказала мне эту историю, так я двое суток не спал. Я не поехал на второй день в Ворзель, я просто плакал. Не мог представить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние ребята, россияне, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это на телефон. Они фактически показывали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке", — рассказал Константин Кястутисович.
Сейчас девочку отправили в Латвию. Там она проходит реабилитацию.
Как сообщалось, 14-летняя девочка из Бучи, изнасилованная пятьма российскими оккупантами, забеременела и планирует оставить ребенка. Врачи предупредили: если жертва совершит аборт, то, вероятно, не сможет больше иметь детей.
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