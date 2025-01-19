Россияне наступают с применением бронетехники на важный населенный пункт в Донецкой области

На Новопавловском направлении российские войска пытаются блокировать Большую Новоселку в Донецкой области. Они наступают с применением бронетехники, используя сложные погодные условия.

Об этом сообщили в пресс-центре оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

В результате "огневого влияния" Силы обороны уничтожили два танка и пять бронемашин противника.

"Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои", — отметили в ВСУ.

В ОСУВ добавляют, что украинские военные ведут утомительные оборонительные бои.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, россияне могут оккупировать важный населенный пункт на западе Донбасса. Оккупация Великой Новоселки возможна при условии, что российские войска сохранят нынешние темпы продвижения в этом районе.

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