Дата публикации
Украина
Россияне нацелились на еще один областной центр: в ВСУ раскрыли коварную тактику РФ

В ВСУ раскрыли коварную тактику россиян на Запорожском направлении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

В последнее время армия РФ пытается активизировать наступление в Запорожском направлении. В частности, вблизи Степногорска. оккупанты стремятся двигаться в сторону Запорожья.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире "24 Канала".

Россияне стремятся вытеснить Силы обороны с позиции в окрестностях Каменского. Кроме того, он продолжает попытки захватить населённый пункт Плавни.

Владислав Волошин отметил, что ВСУ известны планы врага в Запорожье. Россияне пытаются продвигаться в сторону населённого пункта Приморское. Все для того, чтобы из этого плацдарма вражеские штурмовые группы могли атаковать наши позиции в направлении Степногорска.

"За прошедшие сутки зафиксированы две такие попытки. Также враг применяет тактику инфильтрации. То есть пытается сверхмалыми группами пехоты, до трех человек, проникнуть мимо наших позиций, вглубь обороны, чтобы зайти нам в спину", - сказал спикер.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВСУ уволили деревню на важном участке фронта. Украинские войска недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка в Донецкой области. Силы обороны уволили один населенный пункт на этом участке фронта.

