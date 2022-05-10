Россияне назначили "губернатором" Запорожской области экс-нардепа-регионала Балицкого

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты назначили "председателем" псевдо военно-гражданской администрации Запорожской области бывшего нардепа-изменника Евгения Балицкого.
О его "должности" в оккупационных властях стало известно только сейчас. Хотя Балицкий никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Он симпатизировал захватчикам государства-террориста.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
Соратник россиян уже провел "пресс-конференцию" для средств массовой пропаганды. Во время нее он представился "губернатором области" и использовал враждебную риторику о полномасштабной войне России против Украины. На выступление он вышел с георгиевской лентой и рассказал о якобы упадке Мелитополя после 2014 года.
Следует заметить, что ранее экс-помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами "мэром Мелитополя".
К слову, Евгений Балицкий – бывший нардеп от Партии регионов. Затем перешел в "Оппозиционный блок". Пока он депутат Запорожского областного совета от этой политсилы.
Напомним, 11 марта в Мелитополе группа российских кафиров из 10 человек похитила мэра города Ивана Федорова. После того россияне назначили нового "мэра". Им стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.
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